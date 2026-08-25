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Quilmes-Hudson-Berazategui

La nueva bajada que cambiará la vida de los vecinos en Ezpeleta

Por Redacción

El Municipio de Quilmes y AUBASA avanzan en la construcción de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata a través de un convenio conjunto durante estas semanas en la localidad de Ezpeleta. Las cuadrillas ejecutan los trabajos viales sobre la traza estratégica para conectar los barrios con la ribera y transformar el tránsito regional. La infraestructura clave resolverá los problemas históricos de circulación en todo el distrito.

El proyecto contempla la creación de un punto de acceso estratégico para el tránsito. Esta conexión permitirá descomprimir el flujo vehicular en el tramo comprendido entre la avenida Isidoro Iriarte en Quilmes y la avenida 14 en Berazategui.

La intervención vial dará continuidad a la avenida Varela hacia el sector costero. La planificación respeta las áreas de reserva natural y fomenta un crecimiento urbano ordenado en la zona.

La obra potenciará el desarrollo del eje Este-Oeste. Esta mejora facilitará la integración directa entre Quilmes Centro, Ezpeleta, Bernal y la franja ribereña.

El acuerdo formal firmado en marzo de este año sentó las bases operativas de la obra. Las autoridades locales destacaron que los trabajos mejorarán la movilidad cotidiana y ofrecerán nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad.

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