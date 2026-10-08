La peligrosa banda que cayó tras secuestrar a un funcionario de Quilmes

El fiscal Jorge Saizar dispuso la elevación a juicio oral de la causa contra siete personas por la violenta entradera perpetrada contra el defensor oficial Mauricio Odriozola el pasado 31 de marzo en Don Bosco. Los efectivos policiales detuvieron a los sospechosos mediante un operativo de persecución ejecutado a pocas cuadras de la vivienda de la víctima en el partido de Quilmes. Las fuerzas de seguridad incautaron armas de guerra, vehículos de alta gama y dinero en divisas extranjeras en el marco del procedimiento. La Justicia mantuvo la prisión preventiva para seis de los acusados e imputó al grupo por robo agravado en poblado y en banda.

La reconstrucción judicial determinó el rol específico que cumplió cada integrante de la organización criminal. Los acusados Ian Palavecino y Facundo Santana cumplieron la función de campana en las afueras de la finca. La única imputada beneficiada con arresto domiciliario, Florencia Lazo, permaneció en las inmediaciones a bordo de un vehículo Jeep Renegade negro.

Los otros cuatro delincuentes ingresaron a la propiedad y redujeron al defensor oficial del fuero juvenil. Los asaltantes tomaron como rehén al funcionario judicial y sustrajeron pertenencias de valor del inmueble.

Las patrullas interceptaron en primer lugar a Palavecino y Santana cuando circulaban a bordo de un automóvil BMW. Los uniformados requisaron el rodado y hallaron 420 euros, 1800 dólares y nueve teléfonos celulares robados.

La Policía aprehendió a Guillermo Francolino y a Damián Núñez en las inmediaciones de la calle Cramer al 1000. Los agentes incautaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros cargada en poder de Núñez. La investigación confirmó que el arma de fuego pertenecía al propio Odriozola.

El resto de los sospechosos intentó escapar a bordo de la camioneta de Lazo. La conductora protagonizó un accidente de tránsito durante la huida a la altura de la intersección de Carabelas y la Autopista La Plata-Buenos Aires. Los efectivos capturaron a la mujer junto a Santiago Quevedo Acosta y Alcides González Vera en el lugar del impacto.

El fiscal Saizar atribuyó cargos por portación ilegal de arma de guerra a Francolino, Núñez, Quevedo Acosta y González Vera. El tribunal rechazó cinco solicitudes de morigeración de la pena presentadas por las defensas técnicas. El debate oral determinará la responsabilidad penal y la condena definitiva para los siete procesados.