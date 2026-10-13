La primavera brilla por su ausencia en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el cielo estará nublado y otra vez habrá lluvias aisladas matinales, con temperturas de entre 12 y 18 grados, con viento del este rotando al noreste.

El miércoles los registros irán de los 14 a los 18 grados, con cielo nublado y viento del este rotando al noreste.

El jueves se repetirán los registros de temperatura de la jornada anterior y el cielo se mantendrá gris, con viento del este.