La primavera sigue con frío en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 6 y 13 grados, con viento del sudoeste.

Para el miércoles se esperan menos nubes y un poco más de sol. También el termómetro se elevará, con registros de entre 7 y 18 grados, con viento del norte y ráfagas de hasta 50 k/h por la noche.

El jueves el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura subirá un poco más que en las jornadas previas, con registros que oscilarán entre los 11 y los 22 grados.