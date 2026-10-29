La SuperSopa entregó sus primeras raciones solidarias en la UNQ

El Programa SuperSopa de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) entregó quinientas porciones de comida nutritiva este martes en el comedor "San Pedro y San Pablo" de Don Bosco, tras concretar el lanzamiento de la Campaña #5milx5mil destinada a combatir la creciente demanda de los sectores vulnerables. La iniciativa solidaria busca alcanzar las cinco mil raciones mediante aportes accesibles de personas e instituciones para garantizar la asistencia alimentaria en la región.

El comedor comunitario asistido proporciona diariamente entre setenta y ochenta viandas para familias numerosas integradas por tres a cinco personas. Lorena, una de las cocineras del lugar, relató la difícil realidad cotidiana que atraviesa el espacio social: "Antes quizás faltaba la gente, pero hoy ya no faltan. Hoy vienen todos". La trabajadora destacó que el incremento de la demanda supera los cupos disponibles y obliga a rechazar a numerosas familias necesitadas.

La directora del Programa SuperSopa, Anahí Cuellas, participó de la primera jornada junto a las becarias de la planta universitaria para colaborar en la preparación y distribución de los alimentos. Isabela, una de las estudiantes becadas, expresó su satisfacción por la tarea realizada: "Se sintió muy bien poder ayudar a los demás y ver lo importante que es para cada uno un plato de comida". Por su parte, su compañera Josefina añadió: "Vimos el esfuerzo físico que se hace en un comedor, algo que no habíamos vivido nunca, fue una experiencia muy gratificante".

Las estudiantes reflexionaron sobre el impacto social del proyecto y destacaron la importancia de la articulación territorial. Anahí Cuellas remarcó que el sentido de la campaña trasciende lo material: "Este objetivo no solamente tiene que ver con esta iniciativa de donaciones, sino que es el propósito central de SuperSopa, encontrar el significado en el conocimiento y generar respuestas a las necesidades del territorio. Aquí está la Universidad Pública acercándose a hacer lo que más nos interesa, ayudar a la comunidad".

El espacio comunitario "San Pedro y San Pablo" funciona como un centro integral de contención que abarca múltiples actividades sociales más allá de la entrega de viandas. La institución cuenta con un Jardín de Infantes Comunitario, brinda servicios de apoyo escolar, coordina talleres de murga y baile, y ofrece asistencia psicológica para los jóvenes. Lorena concluyó sobre la función social del lugar: "También es un espacio donde se trata de escuchar al joven, de sacarlo adelante, de armar proyectos con ellos. Todo el tiempo es un espacio más bien de contención". La información necesaria para colaborar con la campaña solidaria permanece disponible en el perfil oficial de Instagram @supersopa_unq.