La Suprema Corte premió a jueces y empleados judiciales

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires premió este mediodía a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial que cumplen treinta, cuarenta y cincuenta años de servicio mediante una tradicional ceremonia institucional que destacó la trayectoria de los trabajadores en el Departamento Judicial de Quilmes.

La distinción formal respondió a una normativa institucional establecida originalmente por la Resolución SC 2.027/84 y reglamentada posteriormente a través de las resoluciones SC 1.651/24 y SC 2.365/24.

Entre los homenajeados más destacados de la región se encontró Mario Daniel Caputo, actual juez de Cámara de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, quien recibió la medalla dorada por sus cuarenta años de servicio ininterrumpido en el ámbito judicial.

Asimismo, un numeroso grupo compuesto por dieciséis agentes y magistrados recibió el galardón especial por cumplir tres décadas de labor en diferentes dependencias judiciales de la jurisdicción local y de la vecina ciudad de Florencio Varela.

El listado de los agentes distinguidos por treinta años de servicio comprendió a Verónica Noemí Armella (relatora de Secretaría del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 de Quilmes), Andrea Fabiana Baloira (secretaria del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3), Gabriela Jazmín Blanchiman (jueza del Juzgado de Familia N° 1 de Quilmes) y Claudia Marina Bragoni (auxiliar letrada de Cámara de la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial).

La nómina continuó con Julián Busteros (juez del Juzgado de Garantías N° 5 de Florencio Varela), Ricardo Ariel Colombo (oficial de Servicios Generales del Servicio de Conmutador), Luis Mario Di Bartolo (jefe del Archivo Departamental) y Diana Ivone Español (jueza de Primera Instancia del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3).

También recibieron la medalla conmemorativa Andrea Fabiana Ignomeriello (secretaria de Cámara de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal), Carlos Alberto Izcua (jefe de Despacho del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes), Matías César Páez (relator de Secretaría de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial) y Karina Irma Ponziani (auxiliar letrada del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4).

Completaron la lista de premiados Laura Elizabeth Sánchez (secretaria de Juzgado del Programa de Relevamiento, Organización y Destrucción de Expedientes), Carolina Beatriz Santos (auxiliar letrada del Tribunal de Trabajo N° 1 de Quilmes), Mercedes Toscanini (auxiliar letrada del Archivo) y Valeria Andrea Vizcaino (oficial segunda de la página del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes).

La entrega anual de medallas constituyó una de las instancias principales de reconocimiento institucional destinadas a premiar la labor de quienes sostuvieron durante décadas el funcionamiento cotidiano de la Justicia provincial en el conurbano bonaerense.