La Universidad Nacional de Quilmes abrió las inscripciones para el 2027

La Universidad Nacional de Quilmes anunció oficialmente la apertura de las inscripciones para las carreras del ciclo lectivo 2027 mediante un sistema completamente digital que funcionará durante los meses de octubre y noviembre de 2026. Las autoridades académicas establecieron los procedimientos correspondientes para las modalidades presencial y a distancia en la sede institucional de Quilmes. Los aspirantes completarán los formularios online, adjuntarán los documentos obligatorios en formato PDF y cumplirán con los requisitos específicos según la opción elegida.

La inscripción para las carreras presenciales comenzará el martes 13 de octubre a las 8 de la mañana y finalizará el viernes 13 de noviembre a las 23.59. Los estudiantes y los egresados realizarán también durante ese plazo los pedidos de cambio de carrera o cursado simultáneo. Los interesados ingresarán al sitio oficial de la universidad para consultar la oferta académica y registrarse con una dirección de correo electrónico. La institución enviará un comprobante definitivo de inscripción y del Taller de Vida Universitaria en un plazo estimado de setenta y dos horas.

El Taller de Vida Universitaria constituirá una instancia obligatoria para todos los ingresantes durante diciembre. Los alumnos con estudios superiores previos solicitarán el reconocimiento de hasta dos materias del Ciclo Introductorio entre el 16 de noviembre de 2026 y el 5 de febrero de 2027. La universidad recomendó revisar de forma periódica la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado para no perder las notificaciones oficiales.

Las carreras a distancia mantendrán un período de inscripción diferente que se desarrollará desde el 21 hasta el 29 de octubre de 2026. Esta modalidad incluirá propuestas de ciencias sociales, educación, tecnología, administración, economía y artes, tales como Contador Público y Licenciatura en Administración. La revisión de los documentos en esta opción demandará hasta veinte días hábiles y el proceso completo requerirá treinta días hábiles. Los estudiantes recibirán la confirmación, el alta de usuario para el Campus Virtual y los datos para realizar la matriculación mediante el pago correspondiente.

La institución habilitó canales específicos de atención para resolver dudas técnicas e institucionales sobre el ingreso. Los aspirantes de la modalidad presencial escribirán al correo electrónico oficial, mientras que las consultas a distancia ingresarán a otra casilla designada. El área de soporte técnico atenderá los inconvenientes a través de correo electrónico, WhatsApp y un número de teléfono celular. Las autoridades sugirieron iniciar los trámites con suficiente anticipación para asegurar la incorporación a la universidad durante el próximo año.