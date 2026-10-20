La UNQ capacitará cincuenta aspirantes del nuevo Comando de Prevención Municipal.

La intendenta interina Eva Mieri firmó este lunes un convenio con la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes en el predio Quilmes TEC para iniciar la capacitación de cincuenta aspirantes del nuevo Comando de Prevención Municipal. Las autoridades municipales implementaron el "Diploma de Extensión Universitaria en Primeros Interventores en Seguridad Ciudadana" con fondos locales para profesionalizar a la fuerza comunal. El equipo universitario dictará once módulos teóricos y prácticos orientados a la intervención ante emergencias y el abordaje vecinal en el polo tecnológico de Quilmes Oeste.

El programa académico contempla una carga horaria total de 184 horas dictadas bajo una modalidad híbrida. Los alumnos cursarán clases presenciales en las instalaciones de Quilmes TEC y realizarán actividades virtuales a través del campus oficial de la universidad. El plan de estudios abarca contenidos de derecho penal, derechos humanos, protocolos de actuación ante violencia de género, primeros auxilios y mediación comunitaria.

El secretario de Seguridad municipal, Gaspar De Stéfano, destacó la importancia de contar con una policía comunitaria con autonomía operativa. Las autoridades confirmaron una segunda convocatoria de inscripción debido al registro de más de 1.800 postulantes interesados en formar parte del dispositivo de prevención.

La iniciativa busca consolidar un esquema de patrullaje cercano y respuesta rápida en los distintos barrios del partido. La formación finalizará con la presentación de un trabajo integrador aplicado a la realidad territorial de Quilmes.