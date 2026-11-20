La Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) impulsa una campaña solidaria abierta a toda la comunidad y a empresas mediante la recepción de donaciones hasta el viernes 27 de noviembre en Quilmes.

La propuesta tiene el lema "Primero lo Humano: incluso en tiempos difíciles se puede ayudar" y cuenta con la participación de distintos centros de estudiantes.

La colecta persigue el objetivo de colaborar con el Hogar de Niños de Quilmes con elementos útiles para el cuidado diario.

La lista de productos solicitados incluye alimentos no perecederos, tales como té, mate cocido, otras infusiones, azúcar, fideos, arroz, aceite y leche en polvo o larga vida.

La convocatoria también abarca ropa en buen estado para niñas y niños de entre 2 y 12 años.

La colecta suma artículos de higiene personal, como cepillos de dientes, pasta dental, jabón de tocador, crema corporal, colonia y gel.

Los vecinos y las organizaciones pueden llevar sus aportes a distintos espacios habilitados dentro de la universidad.

La Oficina 204, situada en el segundo piso del Departamento de Economía y Administración, recibe donaciones los martes, miércoles y jueves de 10 a 17.

Los centros de estudiantes de Ciencia y Tecnología, Economía y Administración, y Ciencias Sociales y Artes reciben aportes de lunes a viernes de 10 a 20.

Las personas interesadas pueden consultar dudas o solicitar más datos por correo electrónico a carrerarrhhyrrll@unq.edu.ar o por teléfono al 4365-7100, interno 5914.