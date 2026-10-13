La UNQ organiza un gran festival en defensa de la educación pública

Las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes organizan el Festival UNQ en las instalaciones del campus universitario el miércoles 14 de octubre de 2026 desde las 15 horas. Los organizadores invitan a los estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos mediante diversas propuestas culturales y de debate previas a la quinta Marcha Universitaria. Los participantes debaten sobre la situación actual del sistema educativo nacional y fortalecen los lazos comunitarios durante toda la jornada.

La institución convoca a la ciudadanía en general para reafirmar el compromiso colectivo con el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad. El evento funciona como un espacio de articulación para los sectores que respaldan el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La comunidad universitaria local planifica la movilización masiva programada para el jueves siguiente. Los diferentes claustros preparan los detalles logísticos de la protesta en defensa del presupuesto universitario.