La UNQ premiará al prestigioso Equipo de Antropología Forense

La Universidad Nacional de Quilmes otorgará una Mención Honorífica al Equipo Argentino de Antropología Forense en reconocimiento a su valiosa trayectoria democrática, durante una ceremonia formal programada para el próximo viernes 13 de noviembre de 2026 a las 10 horas en la Escuela Secundaria Técnica de la UNQ situada en la localidad de Ezpeleta.

El Consejo Superior de la casa de altos estudios resolvió galardonar a la prestigiosa organización científica por su extraordinaria contribución a la democracia desde la ciencia, a la reconstrucción de la verdad histórica, al derecho a la identidad y a la consolidación permanente de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en el territorio nacional e internacional.

Las autoridades universitarias confirmaron la presencia de Mariella Fumagalli, quien se desempeña como Directora para Argentina del EAAF, y de Virginia Urquizu, coordinadora de la Unidad de Casos de la institución, quienes recibirán la distinción en representación de todo el equipo de especialistas.

Desde su fundación oficial en el año 1984, el EAAF desarrolló una labor pionera en la aplicación de las ciencias forenses mediante la combinación estratégica de la antropología, la arqueología, la genética y la historia para la rigurosa investigación de las graves violaciones a los derechos humanos y la restitución de identidades a personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

A lo largo de su vasta trayectoria institucional, el equipo intervino en más de 65 países de América, África, Europa, Asia y Oceanía, convocado permanentemente por familiares de víctimas, organizaciones sociales, Estados soberanos, tribunales nacionales e internacionales, comisiones de verdad y organismos humanitarios, contribuyendo tanto a las investigaciones judiciales concretas como a la formación especializada de capacidades forenses locales.

Entre las intervenciones más destacadas de la organización resultan paradigmáticas la exhumación de 162 víctimas correspondientes a la masacre de Las Dos Erres en Guatemala, la recuperación en El Mozote en El Salvador de 143 esqueletos, donde 131 de ellos pertenecían a niños menores de doce años, y el desarrollo técnico del Proyecto Frontera, que permitió identificar a más de 490 personas migrantes desaparecidas en el trágico corredor de Centroamérica, México y Estados Unidos.