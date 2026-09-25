Lanzan el programa "Bienvenidos a Quilmes"

El Quilmes Atlético Club y el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro G. Iriarte firmaron este jueves por la tarde un convenio de cooperación institucional en la ciudad de Quilmes para lanzar el programa "Bienvenidos a Quilmes". Las autoridades de ambas entidades acordaron la entrega gratuita de insumos y beneficios sociales a cada recién nacido en el establecimiento sanitario. La propuesta formalizó una alianza comunitaria mediante la firma de un acta entre los directivos de los dos organismos. El acuerdo histórico busca fortalecer la identidad local y acompañar a las familias quilmeñas desde el momento del parto.

El Hospital Iriarte entregará a cada familia un kit provisto por la institución deportiva. El paquete incluye una manta polar para el bebé y otorga una membresía al club por cuatro años sin costo. Los padres de los recién nacidos también recibirán dos meses de asociación gratuita a la entidad.

El proyecto apunta a consolidar el sentido de pertenencia entre los habitantes de la comuna. Los impulsores de la medida aclararon que el beneficio alcanzará a todos los niños sin importar la preferencia deportiva de sus padres. El club busca acompañar a la población mediante un gesto de cercanía y compromiso social.

El acto contó con la presencia de los principales directivos de la entidad futbolística y los jefes del centro de salud. Los representantes institucionales destacaron la importancia de promover proyectos articulados a futuro. Este marco legal sienta las bases para el desarrollo de nuevas acciones sociales en el distrito.