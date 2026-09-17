Lanzan histórico evento para la juventud con sorpresas exclusivas

El Municipio de Quilmes desarrollará la Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes mediante múltiples jornadas recreativas y sociales desde el 18 hasta el 27 de septiembre en distintos puntos del distrito. Esta iniciativa municipal incluirá inauguraciones de infraestructura social, charlas participativas sobre salud mental, actividades artísticas, juegos comunitarios y la facilitación de trámites para los vecinos de la comuna. La propuesta tiene como meta principal visibilizar las necesidades del sector juvenil, fortalecer las redes territoriales de contención y garantizar el esparcimiento integral de las familias locales.

Las actividades comenzarán este viernes 18 a las 14 con la jornada "Hablemos Posta, La Salud Mental también se Habla" en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Federico Kaski”, ubicado en el cruce de Cevallos y Olavarría. La Mesa de Monte Matadero organizó este espacio abierto para adolescentes y jóvenes, donde se implementarán dinámicas lúdicas con el objetivo de debatir sobre la relevancia de la salud mental, erradicar prejuicios sociales, difundir pautas de autocuidado y afianzar las tramas comunitarias de acompañamiento.

El cronograma oficial continuará el martes 22 a partir de las 10 con el encuentro “Que Florezcan Derechos” en la intersección de Sargento Cabral y Chubut, dentro del barrio Azul. La Mesa de Barrio Azul impulsó este festejo de la primavera que ofrecerá una kermés interactiva pensada para el disfrute simultáneo de las infancias, las adolescencias y las familias de la zona.

El miércoles 23 se concretará el acto central del programa con la inauguración oficial de la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen", emplazada en la calle O’Higgins 1748 de Quilmes Oeste. Esta obra edilicia proveerá alojamiento transitorio, asistencia interdisciplinaria, cuidado de salud integral y seguimiento técnico especializado a aquellos menores del partido que atraviesen escenarios de vulneración de sus derechos fundamentales.

El viernes 25, entre las 10 y las 13, la comuna desplegará la iniciativa "Florecerán Juventudes" en la plaza Jalón Indios Kilmes, situada en la calle Florida entre Ricardo Rojas y Casares, dentro de la localidad de Ezpeleta. El evento dispondrá talleres artísticos, competencias deportivas, juegos grupales y capacitaciones sobre Educación Sexual Integral para la comunidad. El operativo estatal Quilmes Cerca acompañará la fecha para permitir que los vecinos efectúen trámites, gestiones administrativas y consultas sobre programas sociales directos.

El cierre de las jornadas coincidirá con la conmemoración del Día del Derecho a Jugar en la Argentina, fijado el domingo 27 de septiembre. Esta fecha evoca la ratificación nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 mediante la promulgación de la Ley Nº 23.849. El artículo 31 de dicho tratado internacional exige que los Estados garanticen formalmente el descanso, el juego libre, la recreación apta para la edad y el acceso participativo a la vida cultural. El juego actúa como una herramienta expresiva esencial para el aprendizaje creativo, el diálogo intergeneracional y el desarrollo social pleno frente a las dinámicas individuales de la era digital.