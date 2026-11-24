El fútbol femenino de Quilmes Atlético Club logró un título inédito y el ascenso a la Primera B de AFA al empatar 2 a 2 frente a Barracas Central en el Predio AEFIP de Ciudad Evita, mediante un global de 5 a 4 tras el triunfo de la ida en Quilmes Oeste, el último domingo.

El plantel que dirige Federico Quiroga batalló hasta el final para cumplir la meta. Barracas Central anotó el primer gol a los 9 minutos del primer tiempo en una acción de Jacqueline Báez Duarte donde el balón rebotó en Sharon Lobato antes de entrar al arco. Quilmes respondió y empató antes del entretiempo por intermedio de Nadia Teclaff, quien definió luego de un envío de tiro libre.

En la segunda etapa, Belén Della Valle capitalizó un error de la guardameta contraria y marcó el 2 a 1 para las Cerveceras a los 11 minutos. El festejo duró poco porque Maryury Sánchez anotó de penal a los 17 minutos y selló el 2 a 2 final. Quilmes soportó los últimos pasajes del partido con una futbolista menos, pero conservó el marcador necesario para obtener el trofeo.

La consagración premió una campaña memorable de las jugadoras de Quilmes, que terminaron el torneo sin derrotas y levantaron el primer campeonato oficial del fútbol femenino en la institución.

En el cruce inicial, jugado en el predio juvenil de Alsina y Lora en Quilmes Oeste, las Cerveceras habían ganado 3 a 2 con tantos de Mara Gómez, Belén Della Valle y Victoria Sisterna. Esa diferencia previa resultó determinante para asegurar el salto de categoría.

Cuando sonó el silbato final, las futbolistas, el cuerpo técnico y los familiares festejaron el logro dentro de la cancha. La celebración siguió después en la ciudad de Quilmes, donde el grupo compartió la alegría por la vuelta olímpica y el ascenso.

Las Cerveceras culminaron así un año inolvidable y jugarán en 2027 en la Primera B del fútbol femenino de AFA, luego de registrar uno de los capítulos más relevantes de la disciplina en el club.