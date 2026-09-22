Le dispararon a quemarropa para robarle la moto y cayeron los culpables

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quilmes 5ª detuvieron a dos jóvenes de 21 y 25 años tras un allanamiento de urgencia en una vivienda de Bernal Oeste. Los agentes concretaron las aprehensiones mediante la recolección de pruebas de cámaras de seguridad durante la jornada del lunes. Los delincuentes interceptaron a un motociclista, le dispararon en la rodilla izquierda y le robaron su vehículo en la esquina de Avenida Calchaquí y Catamarca, en Quilmes Oeste.

Los dos asaltantes se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo enduro de color blanco al momento del ataque. Los agresores abordaron a la víctima en plena vía pública, le dispararon con un arma de fuego para reducirlo y escaparon rápidamente con su vehículo Honda Twister 250 de color rojo.

Personal médico del Servicio de Atención Médica de Emergencia asistió al herido en el lugar del hecho. Los profesionales de la salud trasladaron a la víctima hacia el Hospital Iriarte de Quilmes, donde los médicos constataron que el paciente se encontraba fuera de peligro.

Los investigadores policiales analizaron las grabaciones de las cámaras de monitoreo urbano para identificar a los responsables. Las tareas de inteligencia permitieron ubicar un domicilio sospechoso en la intersección de Pampa y calle 177, en la localidad de Bernal Oeste.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Quirúrgico de Quilmes ordenó el registro del inmueble. Los uniformados capturaron a los dos implicados dentro de la propiedad y secuestraron elementos de valor para la causa.

El personal policial incautó la motocicleta Honda XR 250 Tornado blanca que los asaltantes emplearon durante el atraco. La policía decomisó también una campera utilizada en el episodio, dos cascos de protección y autopartes de diversos motovehículos.

Una empresa de rastreo satelital colaboró en la búsqueda de la unidad sustraída. El sistema de localización emitió la señal del rodado y los efectivos hallaron la Honda Twister 250 abandonada en un terreno baldío ubicado en calle 162 y Chaco.

La Fiscalía N° 6 imputó a los aprehendidos por el delito de robo agravado de motovehículo por el uso de arma de fuego. Ambos detenidos permanecerán alojados en la sede policial hasta su declaración indagatoria ante las autoridades judiciales.