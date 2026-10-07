El Municipio de Quilmes desplegó un operativo preventivo de limpieza integral en el barrio La Matera durante la jornada de este martes. Las cuadrillas municipales limpiaron los cauces de agua y desobstruyeron el reservorio del arroyo Las Piedras mediante el uso de maquinaria pesada tras la emisión del alerta naranja por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional. El personal del área de Servicios Públicos llevó adelante los trabajos en la intersección de la avenida 816 y el curso hídrico para evitar desbordes ante el fenómeno climatológico El Niño.

Una cuadrilla integrada por más de 30 operarios trabajó bajo las directivas del secretario del área, Sebastián García. Los trabajadores ejecutaron tareas de desmalezado y saneamiento en el puente del sector para garantizar el escurrimiento del agua.

Las patrullas ambientales recolectaron montículos de basura y eliminaron los puntos afectados por el arrojo clandestino de residuos. El equipo utilizó cinco camiones volcadores y una retroexcavadora para retirar todos los desechos acumulados en la vía pública.

Los operarios replicaron las labores de saneamiento en el canal aliviador Mitre, perteneciente a la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras. La intervención municipal buscó prevenir el anegamiento de las calles linderas a los cauces de agua de la zona oeste.

Las autoridades comunales destacaron la continuidad de las tareas preventivas en los distintos barrios del distrito. Los funcionarios recordaron la importancia del mantenimiento constante de los arroyos durante la vigencia del fenómeno meteorológico.

El operativo contó con la presencia del jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, junto a las autoridades de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Protección Civil. El personal de las bases operativas coordinó las acciones territoriales para asegurar la contención del sistema hídrico local.