Llega el gran Festival de la Cerveza a Don Bosco

El Municipio de Quilmes organizará el Festival de la Cerveza de manera libre y gratuita mediante stands gastronómicos y espectáculos artísticos durante el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, desde las 12 hasta las 24 horas, en el Parque Lineal de Don Bosco "Dr. Raúl Alfonsín", situado en la intersección de la avenida Caseros y la calle Illia.

La ciudad de Quilmes posee el reconocimiento oficial como la Capital Provincial de la Cerveza. Los organizadores dispondrán una feria especial junto a puestos de emprendedores locales, opciones gastronómicas variadas y foodtrucks con precios accesibles para todos los asistentes.

Los productores cerveceros locales exhibirán sus mejores variedades en los puestos instalados dentro del predio. Además, el evento ofrecerá shows musicales en vivo, sorteos imperdibles y múltiples sorpresas destinadas al entretenimiento de los vecinos.

Las instituciones intermedias colaborarán activamente en la realización de las jornadas festivas. La Asociación de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, la Cámara de Comercio del Partido de Quilmes y la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local planificaron el encuentro junto al gobierno comunal.

Las áreas operativas garantizarán estrictos protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza constante en todo el espacio público. Los organizadores invitaron a la comunidad a participar de las actividades recreativas para disfrutar del fin de semana en familia.