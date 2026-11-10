Llega la Fiesta de las Colectividades a Quilmes

La Municipalidad de Quilmes y las diferentes comunidades extranjeras organizaron la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades para celebrar la diversidad cultural del distrito durante el próximo fin de semana en la tradicional plaza ubicada en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y la calle Vicente López.

Los vecinos y visitantes disfrutarán de una amplia propuesta que reunirá gastronomía típica de distintos países del mundo, con sabores, platos representativos y bebidas artesanales de diversas culturas. La organización planificó además diversos espectáculos artísticos en vivo para acompañar el encuentro y ofrecer entretenimiento familiar durante ambas jornadas festivas.

El tradicional espacio público volverá a transformarse en un punto de encuentro fundamental para compartir las tradiciones, las costumbres y las expresiones artísticas de las comunidades residentes en la región. Las familias quilmeñas recorrerán los diferentes puestos culturales dispuestos en el predio para degustar las comidas típicas y conocer las historias de cada colectividad participante.