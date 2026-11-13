Llega la trigésima primera Misa de la Esperanza

Miles de fieles católicos se congregarán este sábado 14 de noviembre a partir de las 19 en el Cruce Varela del distrito de Berazategui para participar de la trigésima primera edición de la tradicional Misa de la Esperanza mediante una masiva celebración litúrgica organizada por la Diócesis de Quilmes.

La diócesis local confirmó que la ceremonia religiosa se desarrollará bajo el lema pastoral "El Señor es el refugio de los pobres". Los obispos Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo presidirán el encuentro junto a numerosos sacerdotes, diáconos y representantes de las comunidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Las autoridades eclesiásticas dispusieron la suspensión de todas las actividades habituales en las parroquias y capillas de la región en la franja horaria comprendida entre las 16 y las 21. La medida busca facilitar la concurrencia masiva de los fieles hacia el predio del Cruce Varela.

Esta edición histórica adquiere una relevancia institucional muy importante debido a que coincide con las celebraciones por las Bodas de Oro de la Diócesis de Quilmes. Además, la feligresía conmemorará el encuentro espiritual tras la reciente visita del papa León XIV a la República Argentina.

La tradicional Misa de la Esperanza nació en el año 1996 durante un contexto de profunda crisis social y económica por iniciativa del recordado obispo monseñor Jorge Novak. La propuesta inicial surgió como un espacio comunitario para renovar la fe cristiana y reafirmar el compromiso eclesial con los sectores más vulnerables de la sociedad.

La celebración se consolidó desde el año 2002 bajo el liderazgo pastoral del obispo Luis Teodorico Stöckler como un ámbito de reflexión profunda sobre la realidad social. Posteriormente, a partir de 2018, la gestión de Carlos José Tissera estableció que la misa se realice siempre durante el fin de semana previo a la festividad de Cristo Rey.

El encuentro religioso coincide formalmente con la Jornada Mundial de los Pobres instituida por el papa Francisco en el año 2017. El Cruce Varela representa un punto geográfico estratégico que simboliza la integración histórica y cultural de los tres distritos que integran el territorio diocesano del sur del conurbano bonaerense.