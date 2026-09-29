Llueve sobre mojado en Quilmes y Berazategui

Este martes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se espera una jornada inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se registrarán tormentas, por momentos fuertes, y chaparrones desde la madrugada hasta la noche y ráfagas de hasta 60 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados y viento del sur.

Para el jueves se espera mayor nubosidad, con temperaturas de entre 11 y 18 grados y ráfagas de hasta 50 km/h.