La policía detuvo a un joven en San Francisco Solano tras descubrir que forzó la puerta de una escuela para robar y hallar objetos sustraídos y armas blancas entre sus pertenencias.

El personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Cuarta detuvo a un joven el 20 de noviembre de 2026 dentro de una escuela en San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, tras hallarlo oculto luego de forzar la puerta de acceso con fines de robo mediante un patrullaje preventivo en la zona.

El hecho ocurrió en San Francisco Solano y contó con una rápida intervención policial que frustró el saqueo del establecimiento educativo, permitió el secuestro de armas blancas que el sospechoso llevaba entre sus ropas y logró la recuperación total de los objetos sustraídos.

El ilícito ocurrió durante el patrullaje activo con fines preventivos que el personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Cuarta realizó en su ámbito jurisdiccional. Los efectivos se desplazaron por la calle 844, entre 893 y 894, y advirtieron que la puerta de ingreso del Establecimiento Educativo N° 32 presentaba signos evidentes de haber sido forzada.

Los uniformados ingresaron de inmediato a inspeccionar las instalaciones ante la presunción de un ilícito en curso, sorprendieron a un sujeto agazapado entre el mobiliario de una de las salas y redujeron al sospechoso con rapidez. La policía identificó formalmente al detenido como Leandro M. (18).

Los agentes realizaron el palpado preventivo de seguridad sobre las prendas de vestir del acusado e incautaron dos cuchillos tipo de cocina con hoja metálica dentada, además de una bolsa donde el joven ya había acopiado una radio pequeña, un termo y un perfume.

El imputado fue trasladado junto con los elementos secuestrados hasta la sede de la Comisaría Cuarta, donde un directivo de la institución escolar se presentó y reconoció formalmente los objetos recuperados como pertenecientes al colegio. La Unidad Funcional de Instrucción N° 05 del Departamento Judicial de Quilmes convalidó las actuaciones policiales, dispuso la aprehensión formal del acusado bajo la carátula de "Robo" y solicitó su traslado a sede judicial.