Lo buscaban por el brutal crimen de una madre y lo atraparon en una barbería en Quilmes

Efectivos de la Policía detuvieron a Dylan Jonatan Kloss, de 21 años, en una barbería situada en Bahía Blanca y República de Francia de Quilmes tras una vigilancia encubierta realizada el lunes pasado, bajo la acusación de integrar la banda que asesinó a Zoraida Angélica Suárez Medrano durante una violenta entradera ocurrida el pasado 2 de julio en la localidad de Ezpeleta. Las fuerzas de seguridad identificaron al sospechoso mediante el análisis de cámaras municipales de Quilmes y Berazategui, y concretaron el arresto del segundo implicado en la causa que encabeza la fiscal Karina Gallo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4.

El trágico hecho ocurrió en una vivienda de la calle Baradero al 4500, en Ezpeleta, cuando cuatro delincuentes armados ingresaron por la parte trasera de la propiedad vistiendo ropa oscura y chalecos similares a los de las fuerzas de seguridad bajo la falsa promesa de un allanamiento policial. Zoraida Suárez Medrano, madre de seis hijos, intentó defender a uno de sus familiares y recibió un disparo mortal en la axila izquierda. Los atacantes escaparon con dos teléfonos celulares y una bicicleta, mientras que la víctima falleció de madrugada en el Hospital Iriarte de Quilmes.

La investigación de la DDI de Quilmes y del Grupo Táctico Operativo de la comisaría 6ª permitió rastrear un vehículo Volkswagen Gol Trend gris utilizado por la banda. Las pericias determinaron que los sospechosos intentaron concretar otro robo posterior en una finca ubicada entre las calles 10 y 110, donde cuatro hombres descendieron del rodado y efectuaron disparos para cubrir la huida tras la resistencia de los moradores.

Los uniformados vincularon el automóvil a Cristian Alejandro Duarte, alias "El Negro", y lo detuvieron el 10 de septiembre durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. Los agentes incautaron una pistola Browning calibre 9 milímetros, municiones, el vehículo involucrado, un teléfono celular y ocho chapas patentes con distintos juegos de dominio.

La causa penal continúa abierta bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo debido a la existencia de un tercer prófugo con orden de captura activa que frecuenta la zona de Berazategui. La policía mantiene los operativos de rastrillaje para dar con el paradero del último sospechoso prófugo.