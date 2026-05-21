Locura en Berazategui: quisieron apuñalar a un proteccionista en un criadero clandestino

Dos mujeres agredieron e intentaron apuñalar al proteccionista Fernando Pieroni este miércoles por la tarde en el barrio Ducilo de Berazategui durante un allanamiento policial contra un criadero clandestino de perros. El hecho ocurrió en una vivienda particular donde las sospechosas explotaban comercialmente a los animales en condiciones de hacinamiento. Los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el personal municipal intervinieron de urgencia para rescatar a las mascotas y frenar el ataque físico contra el activista.

El operativo judicial contó con la autorización de la Fiscalía Número 1 de Berazategui tras recibir denuncias por maltrato animal. Los oficiales ingresaron a la propiedad señalada y constataron el funcionamiento ilegal del establecimiento de cría de canes. En ese momento, las dos encargadas de la vivienda increparon ferozmente a Pieroni, quien presenciaba el procedimiento en su rol de presidente de la Fundación Planeta Vivo Argentina. La discusión escaló de forma inmediata y derivó en agresiones verbales, insultos y graves amenazas frente a los vecinos que observaban la escena en la vía pública.





Una de las atacantes persiguió al activista con un ladrillo e intentó asestarle una puñalada con un arma blanca en medio del desorden generalizado. La agresora lanzó una aberrante frase intimidatoria contra Pieroni en un intento por desestabilizarlo emocionalmente durante la requisa. La mujer le aseguró al proteccionista que personas desconocidas abusaban de su pequeña hija de tres años en ese preciso instante. Este repudiable ataque verbal provocó la indignación inmediata de los testigos y del personal policial que custodiaba el perímetro de la finca.

El referente de la Fundación Planeta Vivo realizó un descargo en sus redes sociales luego de la finalización del procedimiento de rescate. Pieroni denunció que mafias organizadas manejan el negocio clandestino de la explotación animal en la provincia. El activista relató que recibe amenazas de muerte de forma constante desde hace años debido a su activa participación en la recuperación de fauna. El hombre también aclaró que los ataques contra su integridad física y su familia no detendrán su labor diaria para salvar a las víctimas de los criaderos ilegales.

El proteccionista expresó su agradecimiento público al personal de la comisaría interviniente y a las autoridades de la Clínica Veterinaria Municipal de Berazategui. El trabajo coordinado entre la organización no gubernamental y el Municipio permitió el rescate exitoso de la totalidad de los canes que sufrían maltratos en la vivienda de Ducilo. Los perros reciben atención veterinaria especializada en los refugios de la fundación y esperan la autorización de la justicia para iniciar los procesos de adopción responsable. La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía local por los delitos de maltrato de animales y violación de las normas comerciales de Berazategui.

