Los fogones de Bernal cambia de fecha y habrá cortes totales de calles

La Municipalidad de Quilmes realizará la fiesta popular de los Fogones de Bernal 2026 mediante shows en vivo, gastronomía local y actividades culturales este sábado 19 de septiembre desde las 17 horas en la intersección de la avenida Zapiola y la avenida Belgrano. La Comisión Organizadora de los Fogones de Bernal 2026 decidió la reprogramación de la fecha original tras el pronóstico de malas condiciones meteorológicas del fin de semana pasado. Esta medida tuvo como objetivo principal la preservación de la seguridad de las familias y de los emprendedores participantes.

El evento mantendrá sus tradicionales atracciones con puestos gastronómicos, parrillas y escenarios para el disfrute de toda la comunidad. El municipio estableció un esquema de tránsito para el desarrollo de la celebración.

El corte vehicular afectará la avenida Zapiola entre Rawson y 26 de Julio. La interrupción del tránsito abarcará también la avenida Belgrano desde Zapiola hasta Lamadrid.

El operativo de tránsito comenzará a las 8:00 de este sábado 19 de septiembre. La restricción vehicular se extenderá hasta las 2:00 del domingo 20 de septiembre. Las cuadrillas municipales utilizarán estas horas para el armado de la infraestructura y la posterior limpieza del espacio público. El desarrollo formal de la fiesta popular abarcará la franja horaria desde las 17:00 hasta las 23:00.