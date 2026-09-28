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Quilmes-Hudson-Berazategui

Lunes lluvioso en Quilmes y Berazategui

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que eeste lunes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se espera una jornada inestable, con chaparrones y lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima de 19 grados, con viento del ste rotando al sudeste.

El martes se esperan tormentas y chaparrones, con temperaturas que irán de los 14 a los 19 grados y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El miércoles el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 18 grados y viento del sur.

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