Lunes mayormente nublado en Quilmes y Berazategui

Este lunes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 23 grados, con viento del noreste.

El martes el cielo estará parcialmente nublado, con registros que irán de los 13 a los 21 grados y viento del noreste.

Para el miércoles el SMN estimó una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados, con cielo nublado y chaparrones por la noche.