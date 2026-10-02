¡Luto masivo en Quilmes! Murió leyenda absoluta del rock que cambió la música argentina

El legendario músico, compositor y fundador de Vox Dei Ricardo Soulé falleció a los 76 años este viernes 2 de octubre tras sufrir complicaciones en su estado de salud en Quilmes. El artista quilmeño canceló sus presentaciones en vivo y compromisos públicos durante las últimas semanas para encarar un tratamiento médico en la intimidad familiar. La partida física del célebre multinstrumentista dejó un vacío imborrable en la cultura popular y motivó muestras de dolor en toda la comunidad del rock nacional.

Héctor Ricardo Soulé nació el 15 de marzo de 1950 en la ciudad de Quilmes, sitio donde inició su formación académica y musical. Su padre impulsó la vocación del pequeño desde los seis años de edad a través del estudio formal del violín. El joven instrumentista concretó sus primeras apariciones en teatros locales antes de volcarse hacia la guitarra eléctrica, la armónica y el canto.

La historia del movimiento de rock en español cambió de manera definitiva a fines de la década de 1960. Soulé fundó la agrupación Vox Dei en Quilmes junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos "Yodi" Godoy. El cuarteto bonaerense irrumpió con fuerza en la escena rioplatense mediante propuestas sonoras innovadoras y letras con profunda sensibilidad poética.

La banda alcanzó la cúspide artística con la publicación del álbum Caliente y la posterior edición del disco obra La Biblia en 1971. El virtuoso compositor escribió las líricas y las melodías conceptuales de ese trabajo histórico. Soulé concibió además la mítica pieza "Presente (El momento en que estás)", una obra maestra que traspasó fronteras temporales y culturales para transformarse en un himno intergeneracional.

La raíz y el sentido de pertenencia de Soulé mantuvieron una conexión inalterable con la zona sur del Gran Buenos Aires. El Concejo Deliberante local declaró a Ricardo Soulé como Ciudadano Ilustre de Quilmes en el año 2022. La distinción institucional reconoció el valor incalculable de su labor artística, su proyección internacional y su aporte permanente a la identidad quilmeña.

La lamentable noticia conmovió al ámbito musical a menos de dos años del fallecimiento de Willy Quiroga, su histórico compañero de ruta en Vox Dei, quien murió el 21 de noviembre de 2024 a los 84 años. Las autoridades del municipio, colegas de la industria y miles de fanáticos despidieron en redes sociales al prócer de la cultura. El legado poético y musical del inolvidable artista perdurará en el patrimonio cultural de Quilmes y en la memoria del pueblo argentino.