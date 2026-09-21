Mañana sesiona el HCD quilmeño

El Concejo Deliberante de Quilmes tratará la venta directa de 97 vehículos municipales en desuso durante una jornada doble de sesiones programada para el próximo martes. El Departamento Ejecutivo fundamentó la medida por el avanzado deterioro de las unidades pertenecientes a las áreas de Seguridad y Servicios Públicos en los expedientes presentados. Los concejales analizarán las razones de urgencia citadas en el proyecto y definirán si modifican la metodología del remate en el recinto legislativo.

La flota propuesta para la enajenación pasó por una revisión previa del Departamento de Tasaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa legislativa invoca el artículo 159 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para fundamentar el trámite bajo condiciones de emergencia operativa. Sin embargo, las comisiones de Presupuesto e Interpretación aprobaron el texto inicial sin incluir los montos globales definitivos de la valuación oficial.

Diversos ediles mantuvieron conversaciones reservadas para evaluar posibles cambios en el mecanismo comercial antes de la votación final. Fuentes comunales señalaron la chance de modificar la venta directa por otro sistema normativo durante el debate parlamentario. Este antecedente genera expectativa debido a que operaciones similares de vehículos públicos recibieron objeciones judiciales en años anteriores.

El temario de la convocatoria parlamentaria incluirá además un reclamo por fondos adeudados a los Bomberos Voluntarios del distrito. Los ediles tratarán la homologación de la nómina anual de Mayores Contribuyentes en el marco de la sesión extraordinaria convocada para la misma fecha.

El cuerpo deliberativo completará la jornada con la entrega de diversas distinciones honoríficas a personalidades destacadas de la comuna. El exfutbolista Daniel Bertoni, el obispo Carlos Tissera y el fotógrafo Iván Engels recibirán la declaración de Ciudadanos Ilustres. El Concejo Deliberante otorgará por primera vez los reconocimientos Indio Solari y Padre Obispo Jorge Novak a referentes culturales y sociales del partido.