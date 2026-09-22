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Quilmes-Hudson-Berazategui

Manifestación de la UOCRA en Acceso Sudeste generó caos vehicular

Por Redacción

Trabajadores de la construcción agrupados en la UOCRA realizan un corte de tránsito en las inmediaciones de Rocha y Pilcomayo a la altura del Triángulo de Bernal durante la mañana de este martes. La medida de fuerza afecta la circulación en la subida al Acceso Sudeste debido a una manifestación por un reclamo vinculado a una obra de la empresa AySA. El piquete provoca fuertes demoras en los accesos hacia la Capital Federal y los municipios vecinos.

La protesta cuenta con la participación de aproximadamente diez personas en el punto neurálgico del trazado vial. Los manifestantes mantienen interrumpidas las arterias principales que conectan los diferentes empalmes de la zona.

Fuentes del lugar señalaron que la protesta responde a un conflicto gremual por el desarrollo de los trabajos de saneamiento en el distrito. La presencia de la asamblea sobre la calzada reduce la capacidad del flujo vehicular e impide el paso fluido de automóviles y colectivos de pasajeros.

Las autoridades de tránsito recomiendan circular con extrema precaución ante las complicaciones operativas en la zona afectada. Las fuerzas de seguridad sugieren optar por vías alternativas de navegación vial para evitar los atascamientos mientras se mantenga la interrupción de la calzada.

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