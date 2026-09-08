Marcharán a la Municipalidad de Berazategui para exigir Justicia en caso de intoxicación

La familia de Agustina Arévalo marchará el próximo 16 de septiembre hacia la Municipalidad de Berazategui y la Fiscalía local para exigir justicia. Los allegados reclamarán el esclarecimiento sobre la procedencia del material tóxico que intoxicó a la adolescente de 15 años y provocó su posterior fallecimiento en 2019. El caso mantiene interrogantes sin resolver a siete años del trágico hecho que conmocionó a los vecinos.

El drama comenzó a fines de agosto de 2019, cuando cuatro hermanos encontraron unas pequeñas esferas metálicas en las inmediaciones de las calles 14 y 131 de Berazategui. Los menores manipularon la sustancia sin conocer su peligrosidad extrema y la llevaron al interior de sus viviendas. Todos los implicados presentaron cuadros de salud complejos pocos días después de la exposición y requirieron asistencia médica urgente.

Dos de los hermanos ingresaron en estado crítico al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Agustina sufrió el cuadro más severo y enfrentó un trasplante de hígado de urgencia. La paciente superó la cirugía inicial, pero contrajo un virus intrahospitalario durante la internación por causa de su sistema inmunológico debilitado y falleció al poco tiempo.

La joven festejó sus 15 años días antes del envenenamiento mientras la familia planificaba los preparativos de la fiesta. La causa judicial no arrojó respuestas concluyentes para los allegados sobre el origen de la sustancia luego de siete años de investigación. Tobías, familiar de la víctima, manifestó en Radio FMQ la falta de apoyo por parte de las autoridades judiciales.

El vocero familiar acusó de manera pública al Municipio por el presunto ingreso de un camión con mercurio a las dependencias oficiales. Los médicos confirmaron la presencia de dicho metal pesado en el cuerpo de la joven durante la autopsia correspondiente. La querella exige una revisión profunda de estas hipótesis para determinar las responsabilidades penales del caso.

La falta de imágenes sobre el lugar del hallazgo representa otro punto de quiebre en la causa. Las autoridades municipales argumentaron que los domos de seguridad de la zona 14 y 131 no funcionaban durante la jornada del incidente. Los familiares sostienen que el análisis del material audiovisual resulta vital para reconstruir la maniobra que depositó el elemento químico en la vía pública.

La movilización del 16 de septiembre reunirá a los vecinos en las sedes administrativas y judiciales de la comuna. Los manifestantes insistirán en el pedido de explicaciones formales sobre la procedencia del tóxico. La comunidad de Berazategui busca cerrar un capítulo trágico y conocer la verdad detrás de la muerte de Agustina.