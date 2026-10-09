Masivos cortes de tránsito que afectarán Berazategui por la carrera de Miguel

La Municipalidad de Berazategui implementará varios cortes y desvíos de tránsito mediante operativos de la Dirección de Tránsito durante la jornada de este sábado 10 de octubre en las inmediaciones de la Avenida Agote. El municipio organizó la interrupción vehicular entre las 14:30 y las 17:30 horas por la realización de la vigésimo segunda edición de "La Carrera de Miguel". El evento deportivo largará a las 15:00 horas desde el cruce de la Avenida Agote y la calle 359 en homenaje al atleta desaparecido Miguel Sánchez.

El operativo municipal abarcará interrupciones totales en intersecciones clave del distrito. Las cuadrillas de control cerrarán el paso en la esquina de Avenida Agote y calle 359, el cruce de Avenida Eva Perón y Avenida Vergara, y la intersección de Avenida Milazzo y calle 128.

Los agentes de tránsito realizarán además bloqueos preventivos sobre el Camino General Belgrano a la altura de las avenidas Agote y Milazzo. Estas medidas buscarán resguardar la seguridad física de los corredores y evitar interferencias durante el trayecto de la competencia.

Desde la Dirección de Tránsito comunal brindaron recomendaciones para todos los automovilistas que circulen por el partido. Los funcionarios sugirieron utilizar vías alternativas como la Avenida Eva Perón, la calle 359, la calle 44 y el propio Camino General Belgrano durante el desarrollo de la prueba atlética.