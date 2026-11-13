Mayra Mendoza lanzó una guía de posvención del suicidio

La diputada provincial y dirigente quilmeña Mayra Mendoza presentó formalmente este jueves una Guía de Posvención para el ámbito escolar junto a funcionarios comunales con el objetivo de brindar herramientas de contención y acompañamiento ante el suicidio en la provincia de Buenos Aires.

La presentación institucional se llevó a cabo en las instalaciones de la organización social La Casita de los Pibes, ubicada en la localidad platense de Villa Elvira. El evento contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito político y sanitario, entre las que sobresalieron la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout; la especialista internacional Catalina Barría Bórquez; y la directora de Asistencia a la Víctima del Municipio de Quilmes, Camila Giordano.

Durante su exposición ante los presentes, la referente política local advirtió sobre la gravedad de la problemática social. “El incremento de los suicidios es la principal causa de muerte violenta en La Plata. Y entre varones de 18 a 29 años sobre todo. Así que nos parecía muy importante poder tener la posibilidad de hacer esta presentación aquí”, sostuvo la dirigente quilmeña sobre la urgencia de debatir la salud mental.

La exintendenta del distrito remarcó la importancia estratégica de las instituciones educativas frente a situaciones de crisis comunitaria. “Es un tema transversal a toda la comunidad. Pero como entendemos a la escuela y a la institución escolar como el ordenador social, un pilar que ordena nuestra sociedad. Lo primero que hay que poder hacer es darle herramientas a quienes son esas referencias para los jóvenes de escuelas primarias y de secundarias, que son los trabajadores de la educación”, expresó.

En consonancia con la presentación del manual, la legisladora impulsó un proyecto de ley destinado a establecer la capacitación periódica y obligatoria en materia de posvención del suicidio y abordaje integral del duelo educativo. La iniciativa legal alcanza de manera directa a los docentes, auxiliares y equipos directivos de todos los establecimientos públicos y privados del territorio provincial.

Por su parte, la funcionaria comunal Camila Giordano valoró el alcance práctico del material pedagógico elaborado para las escuelas. La especialista municipal indicó que el texto diseñado no representa una receta absoluta, sino que constituye un valioso intento de ordenamiento institucional frente a escenarios complejos que habitualmente paralizan a los equipos docentes.

La agenda de trabajo legislativo en materia de salud mental contempló además la redacción de otra iniciativa parlamentaria complementaria. El nuevo proyecto prevé la instalación obligatoria de cartelería visible con números telefónicos de asistencia gratuita en los pasos a nivel y en las zonas operativas ferroviarias bonaerenses.

La comitiva oficial del distrito del sur bonaerense completó su participación con la presencia de la secretaria de Salud, Natalia Napoli; la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stefano; y la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra.