Mayra Mendoza rompió el silencio tras el escándalo por su ropa y apuntó contra la Corte

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó este miércoles a través de sus redes sociales las críticas recibidas por la indumentaria deportiva que utilizó durante una sesión en la Legislatura bonaerense celebrada en la ciudad de La Plata. La dirigente emitió un duro descargo público contra los comentarios despectivos y vinculó esa controversia con un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La funcionaria sostuvo su firme postura institucional luego de que la resolución judicial dejara sin efecto la protección sobre la Ley de Tierras Rurales.

La polémica parlamentaria comenzó el martes durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Mayra Mendoza acudió al recinto legislativo con un pantalón deportivo de marca Adidas de color azul y amarillo. La legisladora provincial izó la bandera nacional con esa vestimenta y provocó múltiples reacciones en las redes sociales.

La jefa comunal quilmeña respondió con contundencia ante los agravios vertidos en la plataforma digital. La dirigente reafirmó su orgullo por su identidad política y justificó el uso de esa indumentaria por su fanaticada hacia el club Boca Juniors. La diputada solicitó enfocar el debate público en las decisiones judiciales y en la preservación de la soberanía nacional.

El descargo de Mayra Mendoza coincidió con un fallo trascendental emitido por el máximo tribunal del país. La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaraba la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Esa medida judicial devolvió la vigencia a la derogación de la Ley 26.737 que limitaba la venta de terrenos rurales a ciudadanos y empresas extranjeras.

El tribunal supremo argumentó la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata para interponer la demanda original. Los jueces evitaron un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto presidencial y anularon el freno impuesto por la instancia anterior. El bloque de diputados del peronismo bonaerense impulsó un repudio institucional en la sesión pero no alcanzó la mayoría de dos tercios requerida.

Mayra Mendoza insistió en la necesidad de discutir el impacto de las resoluciones de la Justicia en la democracia. La representante de Quilmes instó a la ciudadanía a evaluar el beneficio real de estos fallos sobre el patrimonio nacional. El debate sobre la indumentaria de la dirigente quedó enlazado directamente con la estrategia política del peronismo frente a la desregulación de la propiedad de la tierra en la Argentina.