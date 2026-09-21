Miles de vecinos coparon la noche de los fogones de Bernal

Miles de vecinos de la ciudad asistieron a la 59ª edición de los tradicionales Fogones de Bernal entre las 17 y las 22 horas del sábado en las avenidas Zapiola y Belgrano. Los asistentes disfrutaron de un circuito gastronómico, cultural y recreativo organizado por los Bomberos Voluntarios junto a la Comisión de Festejos y el Municipio de Quilmes. La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta interina Eva Mieri recorrieron el predio para acompañar a la comunidad local durante el evento.

La festividad popular se desenvolvió a lo largo de un extenso trazado urbano bajo el lema "Encuentro de Tradición y Fe". Los puestos de venta y exhibición ocuparon la avenida Zapiola desde San Martín hasta 26 de Julio. La feria continuó por la avenida Belgrano desde la calle Lamadrid hasta más allá de la arteria Ipiranga.

Cerca de treinta instituciones y agrupaciones de la zona montaron sus stands con propuestas culinarias a precios accesibles, piezas artesanales y juegos. El público presenció espectáculos musicales en vivo de variados géneros artísticos a lo largo de toda la jornada.

Los espacios pertenecientes a los Bomberos Voluntarios, al Quilmes Atlético Club y al Club Don Bosco captaron la atención de la concurrencia. Los adolescentes y jóvenes mostraron un marcado interés por la exhibición de las unidades autobombas, las ambulancias de emergencia y una muestra de motos Siambretta originales.

Las autoridades municipales caminaron por los diferentes sectores y conversaron con los transeúntes. La diputada provincial Mayra Mendoza destacó la importancia del festejo para la identidad local y valoró el esfuerzo colectivo de las entidades organizadoras. La intendenta interina Eva Mieri felicitó a los centros de jubilados, sociedades de fomento y clubes de barrio por su constante trabajo comunitario.

Las entidades participantes expresaron su satisfacción por el desarrollo del encuentro. El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Bernal, Jorge Froio, ponderó la articulación entre las instituciones de la localidad y el gobierno comunal. Los representantes del Grupo Scout Exaltación de la Santa Cruz de Los Quilmes y de la colectividad venezolana también celebraron la elevada convocatoria de la fiesta bernalense.