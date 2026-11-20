La Municipalidad de Quilmes lanzó la Licitación Pública N° 55/2026 para ejecutar trabajos de puesta en valor de la Peatonal Rivadavia mediante una convocatoria pública abierta a oferentes, con fecha de apertura de sobres fijada para el 4 de diciembre de 2026 en el centro de Quilmes.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $316.335.413,44, cifra que equivale a unos 200 mil dólares aproximadamente.

Los interesados podrán retirar o descargar el pliego hasta el 2 de diciembre de 2026, según el llamado publicado. La fecha límite para la presentación de las ofertas quedó establecida para el 3 de diciembre.

La apertura de las propuestas ocurrirá el 4 de diciembre a las 11 en la Sala de Reuniones de la Secretaría de Hacienda del Municipio. Ese espacio funciona en Alberdi N° 500, segundo piso, en Quilmes.

El pliego de bases y condiciones cuesta $2 millones. Los oferentes deberán retirar esa documentación en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, también en Alberdi 500.

La documentación quedará disponible para consulta en formato digital desde el 17 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial de contrataciones de la Municipalidad de Quilmes.