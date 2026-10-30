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Quilmes-Hudson-Berazategui

Misas especiales en Quilmes y Berazategui por el Día de los Fieles Difuntos

Por Redacción

Las autoridades eclesiásticas organizaron misas conmemorativas este viernes en los cementerios municipales de Quilmes y Berazategui para recordar a los difuntos en el marco de la fecha litúrgica oficial. Los vecinos asistieron masivamente a los predios religiosos para participar de las ceremonias litúrgicas y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Los sacerdotes locales presidieron las celebraciones eucarísticas desde tempranas horas de la mañana en los diferentes predios funerarios de la región sur del conurbano bonaerense. Los asistentes elevaron oraciones y depositaron arreglos florales en las sepulturas correspondientes durante una jornada marcada por la profunda emoción familiar.

Los municipios dispusieron operativos especiales de tránsito y limpieza en los accesos a los cementerios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los equipos de ordenamiento vehicular regularon la circulación vehicular en las inmediaciones de los camposantos debido al masivo flujo de visitantes.

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