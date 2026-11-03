Mujeres denunciaron ataques sexuales perpetrados por un hombre en bicicleta

Varias mujeres denunciaron formalmente ataques sexuales perpetrados por un misterioso depravado mediante la interceptación sorpresiva en la vía pública durante las últimas semanas en las localidades bonaerenses de Quilmes y Avellaneda.

Los testimonios estremecedores comenzaron a circular con fuerza entre los vecinos y advierten sobre distintos episodios de abuso sexual ocurridos en la zona, con coincidencias notables en la descripción física del sospechoso, su vestimenta y el uso de una bicicleta para escapar rápidamente.

Uno de los casos más graves fue denunciado por una trabajadora que esperaba el colectivo para dirigirse a su empleo. Según relató la víctima, el miércoles 14 de octubre por la noche en la intersección de las calles Mitre y San Vicente, en el partido de Avellaneda, un hombre se acercó sigilosamente por detrás, la sujetó con violencia de los brazos, se los forzó y comenzó a manosearla impunemente.

La damnificada compartió públicamente fotografías en las cuales se observan hematomas y moretones severos en sus extremidades como producto directo de la agresión física. Además, la mujer confirmó que concurrió al cuerpo médico legal, realizó la denuncia penal correspondiente por el delito de abuso sexual en una comisaría de la jurisdicción y recibió la entrega de un botón antipánico por parte de las autoridades de seguridad.

A este dramático testimonio se sumaron los relatos de otros vecinos de la región, quienes señalaron que otro episodio aberrante habría ocurrido en las inmediaciones de Coronel De Pinedo y Viejo Bueno, en la localidad quilmeña de Bernal, donde un sujeto con idénticas características también manoseó a otra transeúnte. Por otra parte, trascendió información oficial sobre un tercer suceso denunciado por los familiares de una adolescente de 15 años.

La vecina que hizo pública su traumática experiencia advirtió que encontró numerosas coincidencias entre los distintos relatos analizados, tanto en la indumentaria que vestía el agresor como en el rodado utilizado y el modus operandi de los ataques cometidos en el sur del conurbano bonaerense.