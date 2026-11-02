Murió atropellada por un camión municipal en Plátanos

Una vecina de 59 años identificada como María Viviana G. perdió la vida de manera trágica el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 07:35 de la mañana, en la intersección de la calle 151 y la calle 37 A de la localidad de Plátanos, en el partido de Berazategui, cuando un camión Iveco de recolección de residuos perteneciente al servicio municipal la embistió mientras la mujer circulaba en bicicleta rumbo a su empleo habitual.

El impacto provocó el deceso instantáneo de la ciclista en el lugar de los hechos. La Unidad Funcional de Instrucción Número 7 de Berazategui, a cargo de la fiscal Karina Santolin, asumió la investigación judicial del expediente y caratuló la causa de manera preventiva bajo la figura legal de homicidio culposo. Las autoridades policiales de la comisaría de Ranelagh notificaron a los familiares que el conductor del vehículo, identificado como Carlos Ricardo G., prestó declaración indagatoria y recuperó la libertad mientras continúan las diligencias procesales.

Los allegados de la víctima fatal expresaron su profundo dolor y exigieron justicia ante los medios locales. Los familiares manifestaron su indignación mediante declaraciones públicas donde reclamaron responsabilidades penales por lo sucedido: “Como familia queremos justicia, que el responsable pague por lo que hizo. Le arrebató la vida en un segundo a una persona que estaba camino a su trabajo como un día más. Era la luz de los ojos de su mamá, sus días eran ocuparse de su mamá, vivir por ella y por sus nietos”.

La vecina fallecida se desempeñaba como costurera en una empresa textil ubicada a pocas cuadras de la zona del accidente, donde destacaban su responsabilidad, su puntualidad constante y el cariño de sus compañeros de trabajo. El trágico suceso adquirió mayor dramatismo debido a que la mujer cumplió 60 años de edad exactamente durante la jornada posterior al siniestro vial.

Los familiares difundieron una emotiva carta redactada por la nieta de 13 años de la víctima, quien la despidió con profundo dolor bajo el título “Para mi abuela, mi ángel eterno”. La adolescente expresó en el escrito: “Todavía no puedo creer que tenga que escribirte una carta de despedida. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que dejaste un vacío que nadie va a poder llenar. Gracias por haber formado parte de mi infancia, por cuidarme, por tus comidas y cada momento compartido”. En el tramo final del texto, la menor exigió el esclarecimiento del hecho y reclamó que se conozca la verdad sobre la muerte de su abuela.