 Murió el Hermano Pascual a los 71 años

El referente de la fe popular Pascual Donato Morel falleció este viernes a los 71 años en Florencio Varela tras dedicarse durante décadas a recibir a miles de personas de Quilmes y de toda la región. Los allegados al sanador confirmaron que el velatorio de sus restos se llevará cabo en el predio El Campito. La comunidad despidió con profundo pesar al hombre que construyó un vínculo histórico con los vecinos del sur del Gran Buenos Aires.

El líder espiritual nació en la localidad de Villa Guillermina en la provincia de Santa Fe. Su figura cobró trascendencia nacional cuando fijó su residencia en el barrio La Colonia. Los creyentes bautizaron a su centro de atención como El Campito.

Miles de personas acudieron a ese predio durante años en búsqueda de alivio para sus enfermedades. Los visitantes también buscaron consuelo ante situaciones personales difíciles. Pascual Donato Morel consolidó así uno de los fenómenos de religiosidad popular más importantes de la zona sur.

Las historias de fe sobre sus intervenciones se multiplicaron a lo largo de las décadas. La constante llegada de fieles convirtió al predio en un punto de referencia para toda la comunidad de la zona.

El velatorio de Pascual Donato Morel se organizó en el mismo predio de La Colonia. Ese espacio alojó los encuentros masivos durante décadas y quedó marcado de manera definitiva por su obra. El legado del sanador permanecerá en el recuerdo de las miles de personas que visitaron el lugar en búsqueda de esperanza.