Nahuel Aguilar, el joven de 32 años que había resultado herido en la explosión ocurrida durante los festejos por el aniversario de Ezpeleta, falleció este martes 24 de noviembre de 2026 tras permanecer internado en grave estado en el partido de Quilmes.

Aguilar presentaba el cuadro clínico de mayor gravedad entre todos los heridos a causa de las quemaduras que sufrió en más del 50% de su cuerpo. Los médicos realizaron múltiples esfuerzos para salvarlo, pero el joven no logró recuperarse y perdió la vida.

El Municipio de Quilmes expresó sus condolencias tras conocerse el fallecimiento y acompañó a los familiares y seres queridos de la víctima en este momento de profundo dolor.