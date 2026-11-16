Murió el padre Félix Gibbs tras una larga agonía en Quilmes

La Diócesis de Quilmes comunicó con profundo pesar el fallecimiento del presbítero Félix Gibbs durante las últimas horas tras una prolongada internación médica motivada por graves complicaciones en su salud. El deceso causó un fuerte dolor en toda la comunidad religiosa del partido bonaerense debido a la destacada trayectoria pastoral que el sacerdote construyó a lo largo de más de dos décadas de servicio activo y su constante cercanía con los vecinos de la región.

El padre Félix dejó una marca imborrable en la feligresía local y mantuvo un fuerte vínculo afectivo con Quilmes incluso después de mudarse a la provincia de Mendoza. El religioso regresó al distrito el pasado 19 de septiembre para acompañar de manera presencial a toda la comunidad diocesana durante la solemne celebración de sus Bodas de Oro sacerdotales.

Los obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo emitieron un comunicado oficial donde manifestaron su dolor, rezaron por su eterno descanso y convocaron a los fieles a pedir por la fortaleza espiritual de sus seres queridos. Los máximos referentes eclesiásticos expresaron un profundo agradecimiento institucional al señalar: "Querido Padre Félix, que el Señor te reciba en sus brazos y goces de la vida eterna. Gracias por tu enorme testimonio de amor y servicio en Quilmes".

Por su parte, las autoridades de la Municipalidad de Quilmes se sumaron a las muestras de pesar a través de un mensaje institucional dirigido a la comunidad católica. "Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos, a los obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo y a toda la Diócesis de Quilmes", destacaron desde el gobierno comunal para despedir al reconocido sacerdote.