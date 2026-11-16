Murió Gustavo Konfino, el histórico comerciante de la emblemática tienda

La familia Konfino confirmó el fallecimiento del reconocido comerciante Gustavo Konfino en las últimas horas de este domingo en la ciudad de Quilmes, tras una trayectoria comercial que dejó una huella imborrable en el distrito a través de los setenta y seis años de permanencia del tradicional local de indumentaria.

La histórica tienda familiar abrió sus puertas por primera vez en el año 1949 sobre la calle Rivadavia cuando el trayecto todavía no funcionaba como peatonal, para luego mudarse de manera definitiva al local ubicado en la calle Alsina 221, donde la firma atendió al público ininterrumpidamente hasta mediados del año pasado.

El establecimiento marcó toda una época dorada de la moda y el consumo local gracias a los impactantes desfiles organizados por la firma, los cuales generaron una gran repercusión social y cultural en la zona céntrica del distrito bonaerense.

El hijo del comerciante, Guillermo Konfino —quien se desempeña actualmente como subsecretario de Políticas de Cuidado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires—, despidió públicamente a su padre mediante un mensaje emotivo difundido en las redes sociales: «Te vamos a recordar con tu ejemplo y con la huella que dejaste en quienes te amamos y conocimos».