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Quilmes-Hudson-Berazategui

Murió un bebé tras el impacto fatal de una rama gigante en Quilmes

Por Redacción

La Municipalidad de Quilmes confirmó este lunes 26 de octubre de 2026 el fallecimiento de un bebé en el centro de la ciudad, luego de recibir el impacto directo de una rama desprendida de un árbol de gran altura mientras su madre esperaba la salida de otro hermano en la puerta de un jardín de infantes.

El trágico suceso sucedió en el horario escolar habitual de la zona céntrica del distrito. Un árbol añejo perdió una rama de importantes dimensiones de manera repentina y golpeó al menor de edad.

El impacto provocó heridas gravísimas en el cuerpo del bebé. Las ambulancias trasladaron al pequeño de inmediato hacia un centro de salud de la región.

El equipo médico internó al paciente durante varios días en terapia intensiva. Los profesionales realizaron múltiples intervenciones para salvar su vida.

La gravedad de las lesiones superó los esfuerzos de los médicos. El Ministerio de Salud confirmó el deceso del niño tras una prolongada agonía.

Los vecinos del distrito exigieron controles urgentes sobre el arbolado urbano tras el trágico accidente. Las familias denunciaron la falta de mantenimiento en los árboles históricos de la zona.

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