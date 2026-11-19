La familia de Julián D'Alessandro, vecino de La Sarita, reclama justicia y denuncia abandono tras su fallecimiento luego de seis días de internación.

Julián D'Alessandro, un trabajador y vecino del barrio La Sarita de Quilmes, falleció en las últimas horas tras permanecer internado en grave estado a causa de la explosión de gas ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, mientras se realizaban tareas de reparación en la red.

El trabajador sufrió quemaduras en el noventa por ciento de su cuerpo y un severo compromiso de las vías respiratorias por el estallido. La gravedad de las lesiones motivó su traslado al Hospital de Quemados, donde permaneció en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica.

Julián luchó por su vida desde aquel momento hasta que murió en las últimas horas. Este fallecimiento se suma al de otro trabajador que perdió la vida el mismo día del siniestro, registrado durante trabajos de reparación sobre la red de gas de MetroGAS.

Julián residía en el barrio La Sarita de Quilmes junto a su esposa y su hijo de nueve años. El profundo dolor por la pérdida impulsó a sus familiares a difundir un pedido de justicia para que la investigación esclarezca el hecho y determine las responsabilidades correspondientes.

Los allegados también denunciaron que sintieron abandono durante los días de internación porque ninguna autoridad de la empresa ni del municipio de Lanús se acercó a brindar acompañamiento. La familia exige que el caso no quede en el olvido y que se determinen las circunstancias en las que Julián perdió la vida durante su jornada laboral.