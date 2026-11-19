El Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos Ezpeleta celebrarán el 154º aniversario de Ezpeleta el domingo 22, durante toda la jornada, en distintos puntos de la localidad quilmeña mediante actos institucionales, desfile tradicionalista, feria de emprendedores locales, paseo gastronómico y shows en vivo que cerrarán a pura cumbia santafesina con Los Leales en una nueva edición del Festival Somos Quilmes con entrada libre y gratuita.

Las actividades comenzarán a las 9 en la plaza San Martín, en Hipólito Yrigoyen y Carbonari, con el izamiento de la bandera nacional, bendiciones y entregas de distinciones y homenajes a ciudadanos ezpeletenses. Escuelas, instituciones, organizaciones de la zona y la Comisión de Festejos Ezpeleta participarán de esta primera instancia. Más tarde, desde las 11, el desfile tradicionalista y los cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito recorrerán la avenida Centenario desde Callao hasta Bogotá.

La feria de emprendedores abrirá al público desde las 17 sobre Chile entre Asunción y Centenario. El paseo gastronómico funcionará en Centenario entre Chile y Callao con una variada oferta de comidas a precios accesibles para todos los bolsillos. Los espectáculos en vivo comenzarán a la misma hora en el escenario montado en Centenario y Caracas.

La noche tendrá el final estelar con la actuación en vivo de Los Leales. La Vuelta, Aires Jujeños, Fuera de Serie, Manantial Folklore, La Pulposa, Los Jetones Rockandroll, Indómitos Rock Macizo, Nindia-El Mejor Tributo a Gilda, Eze Rey, Random's y La Romántica Santa Fe subirán previamente al escenario.