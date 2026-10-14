Mutual de los Municipales de Quilmes elige nuevas autoridades en octubre

La Comisión Directiva de la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes convocó oficialmente a los afiliados para el próximo viernes 30 de octubre de 2026 con el fin de elegir las nuevas autoridades de la entidad correspondientes al período 2026-2030 en la sede social del distrito. La Junta Electoral ratificó la participación de dos listas contendientes tras verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios correspondientes. Las agrupaciones oficializadas competirán en los comicios para definir la conducción institucional de los próximos cuatro años.

La institución difundió el llamado formal a través de un comunicado emitido por sus órganos directivos. Las agrupaciones habilitadas para competir en el proceso electoral son la Lista 1 "Gerónimo Izetta" y la Lista "Verde". Los integrantes de ambas nóminas cumplimentaron la presentación de avales y la documentación exigida por el estatuto vigente.

Los directivos de la mutual confirmaron que los padrones definitivos de afiliados aptos para emitir su sufragio ya se encuentran disponibles. La administración exhibe las listas completas de candidatos en las instalaciones de la sede para la consulta pública de los asociados. Los socios pueden verificar su inclusión en el padrón durante los días previos al acto eleccionario.

Las autoridades de la entidad resaltaron el valor democrático de la convocatoria. La participación de los trabajadores municipales garantizará la renovación de las autoridades que administrarán la mutual durante el período 2026-2030.