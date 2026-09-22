Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes reconoció para afiliados jubilados

Por Redacción

La Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes celebró una jornada de reconocimiento para sus afiliados jubilados durante las últimas horas en el distrito quilmeño. El evento reunió a más de 70 adultos mayores mediante una convocatoria especial organizada por el equipo administrativo, representantes institucionales, proveedores y vecinos de la zona. La entidad concretó este emotivo reencuentro con espectáculos musicales en vivo, asistencia médica y un fuerte respaldo comunitario para agasajar a los exempleados.

Diversas áreas de la institución trabajaron de manera coordinada para desarrollar cada una de las actividades planificadas. Artistas locales aportaron su música sobre el escenario principal para animar el festejo de los presentes. El personal de salud brindó acompañamiento permanente a los asistentes durante toda la jornada festiva.

El presidente de la entidad, Favio Ramos, dirigió un discurso especial frente a la concurrencia. El dirigente repasó los logros institucionales alcanzados en el último período y destacó la continuidad de los servicios comunitarios en el partido de Quilmes. La autoridad remarcó además la trascendencia de sostener estos espacios de contención social en un contexto económico complejo para las organizaciones sin fines de lucro.

La iniciativa fortaleció los lazos de integración entre la mutual y los trabajadores retirados de la comuna. Los organizadores cumplieron así el objetivo de brindar un espacio accesible para el esparcimiento y el reconocimiento de quienes dedicaron sus años de labor al servicio del municipio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?