Nublado pero no tan fresco en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en Quilmes, Hudson y Berazateguiel el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán de los 11 a los 17 grados, con viento del noreste.

El jueves las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados, con cielo nublado y viento del noreste.

Para el viernes se espera una jornada inestable y primaveral, con tormentas aisladas a partir de la madrugada y una temperatura que podría llegar a los 21 grados.