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Quilmes-Hudson-Berazategui

Nuevos abogados y procuradores juraron en Quilmes

Por Redacción

Una nueva camada de profesionales del derecho juró este mes en la sede colegiada de Quilmes mediante una solemne ceremonia protocolar encabezada por Bienvenido Rodríguez Basalo.

Como se lleva adelante todos los meses en el Colegio de Abogados de Quilmes, los nóveles profesionales juraron en una ceremonia realizada en el auditorio de la sede de los letrados de Alvear 414. La reunión fue presidida por el presidente, Bienvenido Rodríguez Basalo, quien guio a los flamantes matriculados en su ingreso formal al ejercicio profesional.

Los nuevos abogados y abogadas que fueron protagonistas de la ceremonia institucional son:

  1. Alarcon Yamila Soledad

  2. Allora Santiago Tomas

  3. Bramajo Anabela Carlota

  4. Caracciolo Carlos Alberto

  5. Cousillas Candela Denise (Inc. D)

  6. Castro Matías Ariel (Inc. D)

  7. Davies Delgado Florencia Lujan

  8. Gargiulo Fernanda Carolina

  9. Ghibaudi Julieta Magali

  10. Gonzalez Alejandro Mauricio

  11. Gonzalez Sofía Yasmin

  12. Hermosid Lucas Nahuel

  13. Laviaga Noval Micaela Agustina (Inc. D)

  14. Morguen Noelia Mariel

  15. Navarro Cristian Ariel (Inc. G)

  16. Odria Agustín Marcos

  17. Ortega Brisa Lucia

  18. Rubinfeld Agustina Mercedes

  19. Torres Maribel Eliana

  20. Vargas Carla Judit (Inc. G)

Asimismo, la jura abarcó a los nuevos procuradores que completaron los requisitos reglamentarios para matricularse en la jurisdicción:

  1. Barrientos Garcia Luna Geraldine (Inc. D)

  2. Galera Daiana Soledad (Inc. D)

  3. Martinez Santiago Emanuel (Inc. D)

  4. Romero Rubén Alejandro

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