El obispo obispo Carlos José Tissera anunció este lunes nuevos nombramientos de sacerdotes y diáconos en las parroquias de la Diócesis de Quilmes. Las autoridades eclesiásticas comunicaron la reorganización pastoral mediante un informe oficial durante las primeras horas de la jornada. El obispado formalizará las asunciones entre mediados de noviembre y fines de diciembre de 2026 en los templos de la región. Los fieles conocerán las fechas y horarios de las ceremonias de inicio durante los próximos días.

La cúpula de la Iglesia local dispuso cambios significativos en el Decanato Quilmes Centro. El presbítero Gustavo Miguel Módica asumirá como párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción en la Iglesia Catedral. El sacerdote también desempeñará las funciones de administrador parroquial en Nuestra Señora de la Paz y director pastoral en Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes.

Las designaciones en la zona céntrica incluyeron además a otros religiosos. El presbítero Daniel Jorge Aguilera tomará el liderazgo de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús como nuevo párroco. El presbítero Oscar Marchessi mantendrá su cargo en Nuestra Señora de Czestochowa y sumará la responsabilidad de administrador parroquial en Santa María Magdalena.

La Catedral de Quilmes recibirá dos nuevos vicarios parroquiales para colaborar con las tareas del templo principal. El presbítero Eros Zardini ocupará uno de los cargos ministeriales en la Inmaculada Concepción. El presbítero Darío Ezequiel Viecenz acompañará esta tarea en la Catedral y en Nuestra Señora de la Paz de manera temporal, ya que se trasladará a la ciudad de Roma a mediados de 2027 para estudiar una licenciatura en Derecho Canónico.

Las modificaciones pastorales alcanzaron al Decanato Quilmes Oeste I. El presbítero Daniel Fernando Moreno asumirá la conducción de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en calidad de párroco. El presbítero Luis Esteban Solana De Vita ejercerá como vicario parroquial en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

El obispado completó la lista de nombramientos con un cambio en el Decanato Florencio Varela. El diácono Alejandro Martínez pasará adscripto a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y se sumará al equipo de diáconos permanentes que gestiona la comunidad parroquial.